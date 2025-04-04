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Продукты и техника: что столичные предприниматели отправляют в зону СВО

Продукты и техника: что столичные предприниматели отправляют в зону СВО

Столичные предприниматели продолжают помогать участникам специальной военной операции (СВО). Представители малого бизнеса и крупные компании каждый месяц отправляют на фронт гуманитарные грузы: продукты питания, одежду и обмундирование, средства личной гигиены, строительные материалы и необходимую технику.

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