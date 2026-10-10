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Глушенков о стыке с Дугласом Аугусто: «Не было пенальти. У него нога поехала»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков оценил эпизод с неназначенным пенальти в матче против «Краснодара» (3:2) в 10-м туре РПЛ после его столкновения с Дугласом Аугусто.

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