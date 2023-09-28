МО РФ: артиллерия группы "Центр" подавила 20 расчетов ВСУ

Артиллерия группировки российских войск "Центр" подавила около двух десятков украинских артиллерийских расчетов на Краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии