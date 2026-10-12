Срочно! Сейчас! Сирены в Краснодаре – отражение атаки БПЛА

Как сообщает мониторинговый канал LPR, опасность по беспилотникам объявлена для Славянского района и далее – Краснодара, Адыгеи.
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