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Срочно! Сейчас! Сирены в Краснодаре – отражение атаки БПЛА

Срочно! Сейчас! Сирены в Краснодаре – отражение атаки БПЛА

Как сообщает мониторинговый канал LPR, опасность по беспилотникам объявлена для Славянского района и далее – Краснодара, Адыгеи.

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