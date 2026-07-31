Новые Porsche 718 (Boxster и Cayman): наперекор судьбе[{"type":"text-block","attr":{},"content":"На днях компания Porsche официально подтвердила очередной раунд сокращения своих сотрудников, который уже согласован с немецкими профсоюзами.
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