Swiss Ice Games. Швеция против Финляндии, Швейцария сыграет с Чехией

В Швейцарии проходит турнир Swiss Ice Hockey Games в рамках Евротура.  Swiss Ice Hockey Games Финляндия – Швеция – 15:30 Швейцария – Чехия – 22:15 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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