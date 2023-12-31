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Чемпион мира по CS Бумыч мог перейти в 2Drots в 2022-м: «Тогда не было возможности из-за контрактных обязательств, а сейчас времени нет»

Чемпион мира по CS Бумыч мог перейти в 2Drots в 2022-м: «Тогда не было возможности из-за контрактных обязательств, а сейчас времени нет»

Подводим итоги года и разбираемся, кто пацан в новом выпуске подкаста!⚡️ Следит ли за медиафутболом «Слежу, но как будто бы раньше было чуть-чуть интереснее».

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