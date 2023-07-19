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Плющев о том, что хоккеисты могут взять у фигуристов: «Сложно сказать, техника катания разная. Но у нас Балдерис начинал карьеру как фигурист, он отличался»

«Подсматривают ли хоккеисты технику катания у фигуристов? Когда зрительные рецепторы воспринимают что-то, то это нормально.

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