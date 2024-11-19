Европарламент примет решение о непризнании выборов в Грузии — оппозиционер

Европарламент готовит принять резолюцию о непризнании результатов парламентских выборов в Грузии и необходимости проведения международного расследования, 19 ноября заявила журналистам председатель крупнейшей грузинской оппозиционной партии «Единство — Национальное движение» Тинатин Бокучава во время визита в Брюссель.