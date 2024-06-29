Первый раунд драфта НХЛ: "Чикаго" выбрал Артема Левшунова, "Юта" - Коула Бодуана

На церемонии первого раунда драфта НХЛ 2024 года в Лас-Вегасе представители клуба "Чикаго Блэкхокс" выбрали 18-летнего белорусского защитника Артема Левшунова, который ранее успешно выступал за университетскую команду "Мичиган Стейт Спартанс", вторым общим номером.
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