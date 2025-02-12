Показатель статуса и предмет поклонения. Роскошное украшение и платёжное средство. Часть научного прогресса и основа экономики.
Золото
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Показатель статуса и предмет поклонения. Роскошное украшение и платёжное средство. Часть научного прогресса и основа экономики.
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