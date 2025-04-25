Экс-министр торговли Подмосковья сломал сожительнице обе ноги

Во время преступления в соседней комнате спала их совместная дочка.Бывший министр торговли Московской области, ныне бизнесмен Михаил Хубутия изувечил свою девушку в Подмосковье, пишет Telegram-канал Mash.
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