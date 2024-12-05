Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 412 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Якобюк
    Ещё и Русских туристов лишились, капец абхазской мечте😄Абхазия лишилась ...
  • Надежда
    Особенно "всерьез" эмочку воспринимал Доня, когда стряхивал с него воображаемую перхоть!)☺️«Проект Макрона в...
  • Руслан Богомолов
    Вот пусть и избирают депутатов, которые будут голосовать ЗА российские законы, а не за хитровыеденную независимость о...Абхазия лишилась ...

ВС РФ нанесли удар по аэродрому подскока ВСУ в Черниговской области

ВС РФ нанесли удар по аэродрому подскока ВСУ в Черниговской области

Российские военные атаковали аэродром ВСУ, расположенный в районе населенного пункта Топчиевка в Черниговской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛК
Любовь Кузьмина
Господи и это так тратят дорогие ракеты. Нанесли удар ракетой по взлетно-посадочной полосе. Ужас какой! Ну засыпят эту воронку гравмассой, утрамбуют и все дела, а миллионы рублей на ветер? Наверное не на ветер, а в карман этого генерала, отдавшего приказ удара по взлетке, захолустного сельского аэродрома.
Ответить
19 час.
Ингерман Ланская
алё, нью-хенералисмус стален, покажи как надо воевать....
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх