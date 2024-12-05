Российские военные атаковали аэродром ВСУ, расположенный в районе населенного пункта Топчиевка в Черниговской области.
ВС РФ нанесли удар по аэродрому подскока ВСУ в Черниговской области
Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Господи и это так тратят дорогие ракеты. Нанесли удар ракетой по взлетно-посадочной полосе. Ужас какой! Ну засыпят эту воронку гравмассой, утрамбуют и все дела, а миллионы рублей на ветер? Наверное не на ветер, а в карман этого генерала, отдавшего приказ удара по взлетке, захолустного сельского аэродрома.
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19 час.
Ингерман Ланская
алё, нью-хенералисмус стален, покажи как надо воевать....
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18 час.
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