ВС РФ нанесли удар по аэродрому подскока ВСУ в Черниговской области

ЛК

Любовь Кузьмина

Господи и это так тратят дорогие ракеты. Нанесли удар ракетой по взлетно-посадочной полосе. Ужас какой! Ну засыпят эту воронку гравмассой, утрамбуют и все дела, а миллионы рублей на ветер? Наверное не на ветер, а в карман этого генерала, отдавшего приказ удара по взлетке, захолустного сельского аэродрома.