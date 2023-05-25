К вопросу об уровне артиллерийской подготовки английского и японского флотов начала ХХ века

Броненосец King Edward VII на стрельбах в 1907 году «Практически бесполезно открывать огонь на дистанциях свыше 4 000 ярдов, а 8 000 ярдов – нелепая и невозможная для сражения дистанция».
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