Военное обозрение

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К вопросу об уровне артиллерийской подготовки английского и японского флотов начала ХХ века

К вопросу об уровне артиллерийской подготовки английского и японского флотов начала ХХ века

Броненосец King Edward VII на стрельбах в 1907 году «Практически бесполезно открывать огонь на дистанциях свыше 4 000 ярдов, а 8 000 ярдов – нелепая и невозможная для сражения дистанция».

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