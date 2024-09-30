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В Кузбассе ищут внезапно исчезнувшую 11-летнюю девочку

В Кузбассе ищут внезапно исчезнувшую 11-летнюю девочку

Последний раз школьницу видели накануне.В деревне Терехино Топкинского округа пропала без вести 11-летняя Анна Юдакова.

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