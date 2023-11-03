«Сегрегация по национальному признаку»: МИД России предъявил МОК ультиматум

Здание МИД России. Фото: Дмитрий Коротаев / ИЗВЕСТИЯ Министерство иностранных дел России опубликовало официальное заявление, прокомментировав позицию Международного олимпийского комитета по поводу отстранения россиян от международных соревнований.
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