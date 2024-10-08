«Залипли в телефонах»: названа причина массового ДТП в центре Новосибирска

В центре Новосибирска утром образовался паровозик из четырех иномарок. У перекрестка улиц Ипподромской и Кропоткина друг в друга врезались минивэнToyota FunCargo, кроссовер Nissan Qashqai, хэтчбек Toyota Opa и седан Hyundai Solaris – фото ТДП опубликовал АСТ-54.
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