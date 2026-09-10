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Царьград

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India Today: три русских самолета 10 сентября приземлились в Нойда

India Today: три русских самолета 10 сентября приземлились в Нойда

10 сентября три русских военных самолета, включая Ил-76, приземлились в аэропорту Нойда. Прибытие связано с подготовкой к визиту Владимира Путина и саммиту БРИКС, который пройдет в Нью-Дели 12-13 сентября.

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