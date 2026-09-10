India Today: три русских самолета 10 сентября приземлились в Нойда

10 сентября три русских военных самолета, включая Ил-76, приземлились в аэропорту Нойда. Прибытие связано с подготовкой к визиту Владимира Путина и саммиту БРИКС, который пройдет в Нью-Дели 12-13 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Зеленский "затыка...
- "Самой становится...
- "Самой становится...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым