Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Покушение на Фицо — ещё один удар Запада по тем, кто смеет ему что-то возражать»

«Покушение на Фицо — ещё один удар Запада по тем, кто смеет ему что-то возражать»

Покушение произошло после выездного заседания кабмина Словакии в шахтёрском городке Гандлова в районе Прьевидза Тренчинского/Тренчьянского края (в 190 км от столичной Братиславы).

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