Мошенники подделывают сайт крупнейшей российской лотереи

За первое полугодие 2024 года в России заблокировали практически 3,5 тыс. фейковых лотерейных ресурсов, пишет РИА Новости со ссылкой на совместное исследование компании в сфере информационной безопасности F.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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