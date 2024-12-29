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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Четырех футболисток «Ривера» освободили после ареста из-за расизма на матче с «Гремио». Дело не завершено, девушек обязали являться в суд каждый месяц

Канделу Диас, Камилу Дуарте, Хуану Кангаро и Милагрос Диас выпустили из тюрьмы при условии, что они будут являться в суд в Сан-Паулу каждый месяц до завершения дела.

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