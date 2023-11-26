Мэтры российского кино отказываются работать с актёрами-релокантами

Сразу два известных кинорежиссёра готовы не словами, а собственными действиями показать своё отношение к актерам, которые после начала специальной военной операции на Украине не просто уехали из России, но и допускали оскорбительные высказывания в адрес Вооружённых сил РФ и всей страны.
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