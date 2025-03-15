Новая статья: Monster Hunter Wilds — новый взгляд, такой же хит. Рецензия

Жанр Экшен, ролевая игра Издатель Capcom Разработчик Capcom Минимальные требования Процессор Intel Core i5-10400 2,9 ГГц / AMD Ryzen 5 3600 4,2 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 6 или 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1660 Super / AMD Radeon RX 5500 XT, 140 Гбайт на накопителе Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i5-10400 2,9 ГГц / AMD Ryzen 5 3600 4,2 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 2060 Super / AMD Radeon RX 6600 Дата выхода 28 февраля 2025 года Локализация Текст и звук Возрастной ценз От 16 лет Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S Официальный сайт Играли на PlayStation 5 Серия Monster Hunter существует уже более двадцати лет, и она всегда была достаточно популярной, но с релизом World в 2018 году франшиза достигла новых высот.