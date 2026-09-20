"Вспыхнул схрон с наркотой": 12 домов сгорели во время цыганской свадьбы под Тюменью

Русский компас Фото: Magnific. Что известно о страшном ночном пожаре: причины, версии. Вечером 10 сентября в Тюмени вспыхнул пожар в удалённом районе — Славянском.
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И ничего страшного, это же цыгане.
Жаль, что хозяева не сгорели!😱
Всего один схрон?
Помогать цыганам?А они когда и кому помогли?
На какие средства построены дома!?
Цыгане - совершенно бесполезная, паразитирующая на теле человечества нация, типа клопов и тараканов.
На стоянке подошла молодая цыганка и попросила денюжку на "хлебушек." Я сказал -протри стекла в машине, тогда дам. И услышал в ответ: я что, дура тебе стекла протирать? А я, оказывается, пенсионер, в пять раз старше её, дурак и должен просто так деньги раздавать.