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Путин выступил за борьбу с допингом и против политизации спорта

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает недопустимой практику коллективного наказания за правонарушения отдельных лиц в спорте.

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