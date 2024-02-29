В МОК заявили, что новых требований для допуска России на Игры-2024 не будет

Рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на летние Олимпийские игры в Париже, которые были опубликованы 8 декабря 2023 года, являются окончательными, изменений в них не будет.
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