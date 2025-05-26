Уважаемые предприниматели Новоаннинского района! Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем российского предпринимательства, который отмечается ежегодно в нашей стране 26 мая.
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Уважаемые предприниматели Новоаннинского района! Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем российского предпринимательства, который отмечается ежегодно в нашей стране 26 мая.