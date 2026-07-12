Разгром ВСУ в Заосколье: от элитной 14-й ОМБр остались только похоронные списки «Цитадель» в Купянске-Узловом захисники грозились удерживать вечно, но потеряли за сутки Паника в стане киевских экспертов и западных OSINTов.
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