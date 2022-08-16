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За сутки в Челябинской области ковид подтвердился у 308 человек

За сутки в Челябинской области ковид подтвердился у 308 человек

Скончалось двое южноуральцев. Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за прошедшие сутки положительный ПЦР-тест получили 308 человек, в том числе 10 школьников.

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