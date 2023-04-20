О победах русских военных сообщает пресс-центр главного военного ведомства страны.Штурмовые отряды ВС России, в состав которых входят русские десантники, и силы группировки войск "Юг" продолжают освобождать Артёмовск от украинских националистов.
О победах русских военных сообщает пресс-центр главного военного ведомства страны.Штурмовые отряды ВС России, в состав которых входят русские десантники, и силы группировки войск "Юг" продолжают освобождать Артёмовск от украинских националистов.
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