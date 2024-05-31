ISTRA NOVA: дан старт продаж в новом загородном комплексе Мила ЯкобссонКомпания АРХИWOOD вместе с партнером AmVe объявила о старте продаж в новом коттеджном поселке ISTRA NOVA на берегу Истринского водохранилища Московской области.
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