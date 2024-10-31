Мадуро раскритиковал вето МИД Бразилии на прием Венесуэлы в БРИКС

Президент Венесуэлы Николас Мадуро Пресс-служба МИД РФ/ТАСС311 прочтений 2 дня назад Президент Боливарианской Республики подчеркнул, что "новый мир уже народился, и его никто не сможет остановить" КАРАКАС, 29 октября.
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