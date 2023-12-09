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Вечерний Новосибирск

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  • Malina
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Дикая куница пришла в огороды к жителям Бугров в Новосибирске

Дикая куница пришла в огороды к жителям Бугров в Новосибирске

Еще одного обитателя дикой фауны встретили жители Бугров прямо у себя во дворах. Ранее новосибирцы рассказывали, как к ним приходят лисы, в усадьбах гнездятся серые куропатки, залетают неясыти, цапли и фазаны.

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