Дикая куница пришла в огороды к жителям Бугров в Новосибирске

Еще одного обитателя дикой фауны встретили жители Бугров прямо у себя во дворах. Ранее новосибирцы рассказывали, как к ним приходят лисы, в усадьбах гнездятся серые куропатки, залетают неясыти, цапли и фазаны.
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