Замедленный момент пуска зенитной ракеты 9М311 из довольно редко встречающегося зенитного ракетно-пушечного комплекса 2С6 «Тунгуска».
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Замедленный момент пуска зенитной ракеты 9М311 из довольно редко встречающегося зенитного ракетно-пушечного комплекса 2С6 «Тунгуска».
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