Отсутствие слуха не помешало ей стать актрисой: что известно о звезде «Годзиллы против Конга» Кейли Хоттл, которая погибла в 18 лет

Актриса попала в страшную аварию Кадр из фильма «Годзилла против Конга»Зарубежные таблоиды сообщили печальную новость — не стало актрисы Кейли Хоттл, которая запомнилась зрителям по яркой роли в боевике «Годзилла против Конга».
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