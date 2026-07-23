Отсутствие слуха не помешало ей стать актрисой: что известно о звезде «Годзиллы против Конга» Кейли Хоттл, которая погибла в 18 лет

Актриса попала в страшную аварию Кадр из фильма «Годзилла против Конга»Зарубежные таблоиды сообщили печальную новость — не стало актрисы Кейли Хоттл, которая запомнилась зрителям по яркой роли в боевике «Годзилла против Конга».