🌳Экзотические деревья высадят в скверах и парках Ялты В сквере Некрасова планируется высадить атласский кедр, бугенвиллию, гингко и другие растения.
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🌳Экзотические деревья высадят в скверах и парках Ялты В сквере Некрасова планируется высадить атласский кедр, бугенвиллию, гингко и другие растения.