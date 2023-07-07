В США продвигают стратегию создания безкобальтовых катодов для литий-ионных батарей

Исследование, профинансированное Управлением транспортных средств Министерства энергетики США, представило новую стратегию создания катодов для литий-ионных аккумуляторов, не содержащих кобальта, и при этом сохраняющих высокую производительность.
Исследование, профинансированное Управлением транспортных средств Министерства энергетики США, представило новую стратегию создания катодов для литий-ионных аккумуляторов, не содержащих кобальта, и при этом сохраняющих высокую производительность.
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