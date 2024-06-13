Передача западного оружия украинскому националистическому батальону "Азов" (признан в России террористической организацией и запрещен) никак не повлияет на происходящее в зоне проведения специальной военной операции.
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