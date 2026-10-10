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NYT: США предлагали РФ размороженные активы за прекращение ударов по Украине

NYT: США предлагали РФ размороженные активы за прекращение ударов по Украине

Американские переговорщики Джаред Кушнер и Стив Уиткофф осенью предлагали России экономические стимулы в обмен на согласие приостановить удары по украинским энергетическим объектам или морским судам.

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