На выставке PulpFor помогут найти работу

В условиях цифровизации особенно перспективной является сфера IT С 12 по 14 ноября «Экспофорум» вновь стал центром притяжения для специалистов и экспертов целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП) и впервые – местом встречи для работодателей и соискателей российских предприятий ЦБП.
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