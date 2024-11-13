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Петербургский дневник

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На выставке PulpFor помогут найти работу

На выставке PulpFor помогут найти работу

В условиях цифровизации особенно перспективной является сфера IT С 12 по 14 ноября «Экспофорум» вновь стал центром притяжения для специалистов и экспертов целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП) и впервые – местом встречи для работодателей и соискателей российских предприятий ЦБП.

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