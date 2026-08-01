Аномальная жара в Европе продолжает бить рекорды: на фоне засухи во Франции вспыхнули новые лесные пожары

На юго-востоке Франции спустя несколько дней затишья возобновился лесной пожар. Местные власти называют ситуацию «очень тяжёлой», эвакуированы 2,5 тыс.
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