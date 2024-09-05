Как убрать кольца Венеры на шее: значение, особенности и эффективные методы

Каждая женщина так или иначе будет «носить» кольца Венеры на шее. Что означают эти горизонтальные морщинки? Они не несут в себе абсолютно никакой информации, как линии на ладонях, но появиться могут по различным причинам.
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