Судьбоносный для пенсионеров указ подписан: освобождение от оплаты отопления и водоснабжения с сентября Ольга ВайленкоС 1 сентября 2024 года вступают в силу важные изменения в российской системе социальной защиты пенсионеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии