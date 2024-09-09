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Судьбоносный для пенсионеров указ подписан: освобождение от оплаты отопления и водоснабжения с сентября

Судьбоносный для пенсионеров указ подписан: освобождение от оплаты отопления и водоснабжения с сентября

Судьбоносный для пенсионеров указ подписан: освобождение от оплаты отопления и водоснабжения с сентября Ольга ВайленкоС 1 сентября 2024 года вступают в силу важные изменения в российской системе социальной защиты пенсионеров.

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Комментарии
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НУ
Наташа Устинова
Никто нас пенсионеров не защищает, а только нагло обворовывают. Например та же подмосковная помойная мафия. Суды и судьи работают впаре плюя на законы гражданского и своего проценсуального кодексов РФ и даже на определения своего верховного суда. Все сроки подачи иска помойщиками в 3 года были нарушены(подали через 4 года). Так защиты у нас пенсионеров от государства нет. Да и не только пенсионеров. Написаный американцами статус судебной системы РФ работает против народа России.
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