Российский авторынок стремительно переходит в онлайн: свежая статистика

Российский авторынок переживает стремительную трансформацию. Традиционные дилерские центры все чаще уступают место новым игрокам – онлайн-маркетплейсам, которые демонстрируют феноменальный рост продаж новых автомобилей.
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