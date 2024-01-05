Десантис заявил, что Байден не называет американцам цель поддержки Украины

Президент США Джо Байден не называет американцам конечную цель поддержки Украины. Об этом заявил губернатор штата Флорида, кандидат в президенты от Республиканской партии Рон Десантис в ходе выступления в эфире телеканала CNN, передает РИА Новости.
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