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Десантис заявил, что Байден не называет американцам цель поддержки Украины

Десантис заявил, что Байден не называет американцам цель поддержки Украины

Президент США Джо Байден не называет американцам конечную цель поддержки Украины. Об этом заявил губернатор штата Флорида, кандидат в президенты от Республиканской партии Рон Десантис в ходе выступления в эфире телеканала CNN, передает РИА Новости.

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