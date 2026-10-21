В ИТ-парке им. Башира Рамеева в рамках международного форума Kazan Digital Week 2026 состоится финал соревнований по кибербезопасности «GO CTF TATARSTAN».
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