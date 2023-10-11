Симферополец обвиняется в краже 9 тысяч рублей из ящиков для пожертвований

36-летний житель Симферополя обвиняется в краже ящиков для пожертвований. Фото: Наталья Сомова«Мужчина в сентябре текущего года из магазинов города совершил кражи двух ящиков для пожертвований, в которых находились денежные средства на общую сумму более 9 тыс.