Симферополец обвиняется в краже 9 тысяч рублей из ящиков для пожертвований

36-летний житель Симферополя обвиняется в краже ящиков для пожертвований. Фото: Наталья Сомова«Мужчина в сентябре текущего года из магазинов города совершил кражи двух ящиков для пожертвований, в которых находились денежные средства на общую сумму более 9 тыс.
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