The Justice Department is investigating former Department of Homeland Security official Corey Lewandowski, according to multiple media reports.
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