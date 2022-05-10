Страна и люди

9 334 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Андрианов
    Полностью согласен с автором. Даже слышу, как либералы скрипят зубами и шипят "так  нельзя". Можно, а вот по-другому ...украина не заблуд...
  • Владимир Домнин
    Автор всё проспал. Её уже Киселев утопил.Британия трещит п...
  • Алексей Сафронов
    ...что Бог не делает, всё к лучшему! Уверен что Сапсаны и Ласточки, также как и раньше будут бегать по нашим ж.дорога...Siemens, ту-ту: «...

Советские знаменитости в семейных архивах

Советские знаменитости в семейных архивах

Коллекция интересных фотографий известных людей.Юрий Гагарин с женой Валентиной и дочерьми Еленой и ГалинойНиколай Караченцов с женой Людмилой и сыном АндреемНаталья Кончаловская с сыновьями и внуками: Никита Михалков, его жена Татьяна и старшие дети Артем и Анна, Андрей Кончаловский с сыном ЕгоромСвадебное фото Надежды Румянцевой и Вилли ХштоянаСветлана Светличная и Владимир Ивашов с сыновьями Алексеем и ОлегомЛидия Федосеева и Василий Шукшин с дочерьми Машей и ОлейСветлана Немоляева и Александр Лазарев с сыном АлександромИрина Муравьева с детьми Евгением и ДанииломНаталья Селезнева с мужем Владимиром Андреевым и сыном ЕгоромЕвгений Леонов с сыном АндреемНонна Мордюкова и Вячеслав ТихоновОлег Янковский с женой Людмилой Зориной и сыном ФилиппомИосиф Кобзон с женой Нинель и детьми Андреем и НатальейАнатолий Папанов с дочерью ЕленойАлиса Фдрейндлих с отцом Бруно, дочерью Варварой и племянникомЛеонид Ильич и Виктория Петровна Брежневы с правнучкойАлександр Абдулов, Ирина Алферова и КсенияВладимир Меньшов, Вера Алентова и их дочь ЮляИннокентий Смоктуновский, его жена Суламифь и дочь МарияМария Миронова, Андрей Миронов, Лариса Голубкина и Мария-младшая По поводу дочки, мнения разошлись, одни говорят это Маша Миронова, другие Маша Голубкина, как вы считаете?.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх