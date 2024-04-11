Евродепутаты устроили демарш против Совета ЕС из-за Украины

Евродепутаты устроили демарш на планерной сессии в Брюсселе, отказавшись утверждать бюджетные расходы Совета ЕС на 2024 год под предлогом недостаточных усилий по обеспечению Киева системами противоракетной обороны.
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